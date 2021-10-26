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26 окт 2021

Lamborghini Aventador снимают с производства

Lamborghini Aventador снимают с производства
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini распродала весь тираж Aventador в «прощальном» варианте Aventador LP 780-4 Ultimae и больше не принимает заказы на 12-цилиндровый суперкар

Lamborghini на сегодняшний день осталась чуть ли не единственной маркой, которая продолжает применять на своих машинах большие моторы V12. В случае с Aventador двигатель развивал 780 лошадиных сил и работал в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. К слову, инсайдеры сообщают, что преемник «Авентадора» тоже получит 12-цилиндровый двигатель. Правда, мотор станет частью гибридной силовой установки.

До появления преемника  флагманом компании становится модель Countach, который был  представлен в конце этого лета.  Отметим, что в техническом плане этот автомобиль полностью повторяет модель Sian c 780-сильным гибридом под капотом. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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