Lamborghini Aventador снимают с производства

Компания Lamborghini распродала весь тираж Aventador в «прощальном» варианте Aventador LP 780-4 Ultimae и больше не принимает заказы на 12-цилиндровый суперкар

Lamborghini на сегодняшний день осталась чуть ли не единственной маркой, которая продолжает применять на своих машинах большие моторы V12. В случае с Aventador двигатель развивал 780 лошадиных сил и работал в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. К слову, инсайдеры сообщают, что преемник «Авентадора» тоже получит 12-цилиндровый двигатель. Правда, мотор станет частью гибридной силовой установки.

До появления преемника флагманом компании становится модель Countach, который был представлен в конце этого лета. Отметим, что в техническом плане этот автомобиль полностью повторяет модель Sian c 780-сильным гибридом под капотом.