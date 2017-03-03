Автомобильный портал Motorpage
3 мар 2017

Huracan бьет рекорды

Huracan бьет рекорды
Автор фото: фирма-производитель

Итальянский суперкар Lamborghini Huracan Performante наделал шума еще до официальной премьеры, назначенной на следующую неделю. Прошлой осенью, видимо, после испытаний, Huracán Performante проехал «северную петлю» Нюрбургринга за 6 минут 52,01 секунды, побив тем самым абсолютный рекорд для серийных спортивных автомобилей

Управлял автомобилем, кузов которого на тот момент был скрыт «камуфляжем», заводской испытатель Lamborghini Марко Мапелли, уже известный по своему предыдущему достижению, преодолению этой же трассы в 2015 году на Lamborghini Aventador SV менее, чем за семь минут. «Установить новый рекорд было непростой задачей как из-за погоды, так из-за доступности трассы, и все же мы это сделали, да еще и оторвавшись от предыдущего рекорда сразу на несколько секунд!» поделились впечатлениями представители марки.

От базового Huracan, исполнение Performante отличается инновационными решениями в аэродинамике, меньшей массой и усовершенствованным двигателем, что в совокупности с полным приводом, системой Lamborghini Piattaforma Inerziale и новыми настройками и дало такой результат. Помимо прочего, автомобиль, установивший рекорд был обут в специально разработанные для него покрышки Pirelli Trofeo R, а в будущем именно этой резиной автомобиль будет комплектоваться на заводе.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Lamborghini

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lamborghini отзовет около 40 автомобилей в России

18 февраля 2017

Lamborghini объявила о самом масштабном отзыве в своей истории

15 февраля 2017

Lamborghini запустит в серию свой первый кроссовер уже в апреле

08 февраля 2017

Объем продаж Lamborghini в России вырос почти на треть

31 января 2017

Модельный ряд Lamborghini может пополниться новым компактным спорткаром

26 января 2017

Кроссовер Lamborghini Urus станет самой уникальной моделью компании

28 декабря 2016

 Новости Lamborghini

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 «диско» новой волны Тест драйв
03 марта 2017

Land Rover Discovery
"«Диско» новой волны"
Volkswagen Amarok - volkswagen amarok 2017 и волки целы
Автопутешествия
02 марта 2017

Volkswagen Amarok
"И волки целы"
Hyundai Solaris - hyundai solaris 2017 упреждающий удар
Тест драйв
01 марта 2017

Hyundai Solaris
"Упреждающий удар"
Peugeot 308 - peugeot 308 2013 настоящий романтик
Тест драйв
28 февраля 2017

Peugeot 308
"Настоящий романтик"

Написано новостей:

1 8 3 5 1