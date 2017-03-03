Итальянский суперкар Lamborghini Huracan Performante наделал шума еще до официальной премьеры, назначенной на следующую неделю. Прошлой осенью, видимо, после испытаний, Huracán Performante проехал «северную петлю» Нюрбургринга за 6 минут 52,01 секунды, побив тем самым абсолютный рекорд для серийных спортивных автомобилей

Управлял автомобилем, кузов которого на тот момент был скрыт «камуфляжем», заводской испытатель Lamborghini Марко Мапелли, уже известный по своему предыдущему достижению, преодолению этой же трассы в 2015 году на Lamborghini Aventador SV менее, чем за семь минут. «Установить новый рекорд было непростой задачей как из-за погоды, так из-за доступности трассы, и все же мы это сделали, да еще и оторвавшись от предыдущего рекорда сразу на несколько секунд!» поделились впечатлениями представители марки.

От базового Huracan, исполнение Performante отличается инновационными решениями в аэродинамике, меньшей массой и усовершенствованным двигателем, что в совокупности с полным приводом, системой Lamborghini Piattaforma Inerziale и новыми настройками и дало такой результат. Помимо прочего, автомобиль, установивший рекорд был обут в специально разработанные для него покрышки Pirelli Trofeo R, а в будущем именно этой резиной автомобиль будет комплектоваться на заводе.