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10 янв 2019

«Хуракан-Авентадор»

«Хуракан-Авентадор»
Автор фото: фирма-производитель

Совсем недавно итальянский концерн представил обновленную модель Huracan Evo, которая, в нынешней ипостаси, переняла много компонентов у версии Huracan Performante и топового спорткара Lamborghini Aventador

Самым главным заимствованием стало шасси - теперь Huracan Evo получил полноуправляемое шасси, как у Aventador S. Задние колёса поворачиваются на небольшой угол, что улучшает маневренность на небольшой скорости и делает лучше стабильность - на высокой. Кроме того, спорткар оснащается новым электронным комплексом LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), который управляет системой стабилизации, силовым агрегатом и адаптивной подвеской.

Что касается мотора, то Huracan Evo получил его от версии Performante - это  форсированный двигатель V10. Его объем составляет 5,2 литра, а мощность – 630 лошадиных сил.  Заметим, что двигатель работает вместе с 7-ступенчатым роботом LDF. Кстати, новый мотор не слишком увеличил динамические характеристики, впрочем они уже были на высоте.  Максимальная скорость осталась прежней - 324 км/ч. Улучшилось лишь время разгона - теперь автомобиль разменивает первую сотню за 2.9 секунды, правда, показатель отличается от базовых версий лишь на 0.3 секунды.

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При написании новости использовалась информация:
Драйв, Колеса

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