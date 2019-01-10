«Хуракан-Авентадор»

Совсем недавно итальянский концерн представил обновленную модель Huracan Evo, которая, в нынешней ипостаси, переняла много компонентов у версии Huracan Performante и топового спорткара Lamborghini Aventador

Самым главным заимствованием стало шасси - теперь Huracan Evo получил полноуправляемое шасси, как у Aventador S. Задние колёса поворачиваются на небольшой угол, что улучшает маневренность на небольшой скорости и делает лучше стабильность - на высокой. Кроме того, спорткар оснащается новым электронным комплексом LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), который управляет системой стабилизации, силовым агрегатом и адаптивной подвеской.

Что касается мотора, то Huracan Evo получил его от версии Performante - это форсированный двигатель V10. Его объем составляет 5,2 литра, а мощность – 630 лошадиных сил. Заметим, что двигатель работает вместе с 7-ступенчатым роботом LDF. Кстати, новый мотор не слишком увеличил динамические характеристики, впрочем они уже были на высоте. Максимальная скорость осталась прежней - 324 км/ч. Улучшилось лишь время разгона - теперь автомобиль разменивает первую сотню за 2.9 секунды, правда, показатель отличается от базовых версий лишь на 0.3 секунды.