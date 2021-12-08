Каким свое будущее видят в Lamborghini

Модельная линейка бренда Lamborghini на рубеже десятилетий будет состоять из четырёх моделей. Производитель будет постоянно расширять модельный ряд, причем спорткары в них займут далеко не большую часть!

По словам главы компании Стефана Винкельманна, в Lamborghini будут уделять особое внимание, так называемым, утилитарным автомобилям, которые окажутся более подходящим для ежедневной эксплуатации, нежели традиционные суперкары. Скорее всего речь идет о кроссоверах наподобие Urus. В данный момент известно, что таких моделей будет две.

Что касается спорткаров, то здесь будет взят курс на гибридизацию. Так, например, преемника модели Aventador оснастят мотором V12 и парой электрических двигателей – такая же архитектура лежит в основе гиперкара Sian. Напомним, дебют преемника «Авентадора», по предваритель­ным данным, заплани­рован на начало следующего года.