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20 ноя 2024

Lamborghini готовит гоночную версию суперкара Temerario

Lamborghini готовит гоночную версию суперкара Temerario
Автор фото: фирма-производитель

Недавно представленный суперкар Lamborghini Temerario получит трековую версию под название GT3. Она должна прийти на смену Huracan GT3 Evo2 в 2026 году

Анонс сопроводили изображением с очертаниями профиля будущего гоночного автомобиля. На нем можно заметить, что Temerario GT3 получит крупное антикрыло, а также увеличенный передний сплиттер. Изменения в аэродинамике автомобиля обусловлены регламентом, согласно которому Temerario GT3 должен быть заднеприводным и исключать электрическую силовую установку. Таким образом, приводиться в движение он будет 4,0-литровым битурбированным V8. В дорожной версии его мощность составляет 800 л.с. Кроме этого, инженерам будет необходимо значительно облегчить кузов и переделать кабину.

Испытания Lamborghini Temerario GT3 начнутся уже в следующем году, но дебют трековой версии произойдет не раньше 2026 года.

При написании новости использовалась информация:
sportscar365

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