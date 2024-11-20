Lamborghini готовит гоночную версию суперкара Temerario

Недавно представленный суперкар Lamborghini Temerario получит трековую версию под название GT3. Она должна прийти на смену Huracan GT3 Evo2 в 2026 году

Анонс сопроводили изображением с очертаниями профиля будущего гоночного автомобиля. На нем можно заметить, что Temerario GT3 получит крупное антикрыло, а также увеличенный передний сплиттер. Изменения в аэродинамике автомобиля обусловлены регламентом, согласно которому Temerario GT3 должен быть заднеприводным и исключать электрическую силовую установку. Таким образом, приводиться в движение он будет 4,0-литровым битурбированным V8. В дорожной версии его мощность составляет 800 л.с. Кроме этого, инженерам будет необходимо значительно облегчить кузов и переделать кабину.

Испытания Lamborghini Temerario GT3 начнутся уже в следующем году, но дебют трековой версии произойдет не раньше 2026 года.