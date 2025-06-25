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25 июн 2025

Lamborghini готовит премьеру самого мощного суперкара в своей истории

Lamborghini готовит премьеру самого мощного суперкара в своей истории
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Lamborghini готовится представить новую модель под названием Fenomeno, которая станет самым мощным автомобилем бренда за всю его историю

Новый суперкар построен на базе флагманского Revuelto, но получит более мощную гибридную силовую установку с 6,5-литровым атмосферным V12. Конкретные технические характеристики пока держатся в секрете. Напомним, что в Revuelto мощность гибридной системы составляет 1015 л.с.

Также известно, что дизайн Fenomeno вдохновлен классической моделью Lamborghini, но пока не известно какой. Можно предположить, что речь идет о Countach, поскольку эта модель часто упоминалась в слухах, но также есть мнение, что Fenomeno может стать стилистическим оммажем Miura или Diablo.

Lamborghini Fenomeno выпустят ограниченным тиражом 29 экземпляров. Премьера модели состоится на автомобильном конкурсе в Пеббл-Бич уже в этом году.
 

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