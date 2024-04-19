Lamborghini Huracan Sterrato получил специальную версию в камуфляже

Компания Lamborghini представила лимитированную версию внедорожного суперкара Huracan Sterrato. Она получила название All-Terrain и отличается камуфляжной окраской кузова

Серия будет состоять из 12 экземпляров. Каждый из них будет предложен в одном из четырех ливрей, созданных дизайнерами Ad Personam. Оттенок под названием Neve, вдохновленный зимним камуфляжем, сочетает в себе белые и серые цвета. Sabbia (пустынный) - светло-коричневый, Bosco (лесной) - темно-зеленые и Terra (охотничий), комбинирующий оранжевый, белый и черные цвета. Все экземпляры также получили матово-черные 19-дюймовые колесные диски.

Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain оснащен V10 объемом 5,2 л. Мощность - 610 л.с. Крутящий момент - 560 Нм. Разгон до “сотни” - 3,4 с. Максимальная скорость - 260 км/ч.