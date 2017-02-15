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15 фев 2017

Lamborghini объявила о самом масштабном своей истории отзыве

Lamborghini объявила о самом масштабном своей истории отзыве
Автор фото: неткаршоу.ком

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) сообщает о проведении масштабного отзыва автомобилей итальянской компании Lamborghini.

Как указывается в официальном сообщении американского регулятора, под действие данной сервисной кампании попадают автомобили двух моделей – итальянские суперкары Avendator, выпущенные в период с 22-ого мая 2011 года по 5-ое декабря 2016 года, и все когда-либо выпущенные гиперкары Venevo. Общее количество отзываемых автомобилей – 5 912, из которых 12 экземпляров – это полный тираж Lamborghini Venevo. Таким образом, это самый крупный отзыв продукции, который когда-либо проводил итальянский автопроизводитель.

Стоит отметить, что под отзыв не попадают модификации Avendator с индексами SV и S – только стандартные версии.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, стал выявленный дефект топливной системы, который может привести к возгоранию автомобиля. Если точнее – система контроля выбросов углекислого газа может сработать некорректно и выхлопные газы вступят в контакт с топливными парами, что неизбежно повлечет за собой возгорание.

Специалисты отмечают, что этот дефект может привести к еще большим повреждениям и проявится гораздо раньше, в случае, если автомобиль оснащен тюнингованной выпускной системой, либо если на протяжении долгого времени (точное значение не указывается) поддерживать высокие обороты двигателя стоящего на месте автомобиля.

Официальные дилеры компании оповестят всех своих клиентов, которые приобрели указанные автомобили, о наличии неисправности и пригласят их пройти техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. Все ремонтные работу будут произведены за счет автопроизводителя.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, NHTSA, Мотор

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