Производители суперкаров постепенно переходят на турбированные двигатели: мощности атмосферного V8 не хватает, а V12 нельзя сделать соответствующим строгим экологическим требованиям.

Но в Lamborghini твердо намерены сохранить для своих спортивных моделей атмосферные силовые агрегаты. Мало того, компания и впредь намерена использовать V10 и V12 на своих суперкарах следующих поколений.

Правда, на кое-какие уступки пойти все же придется. «Для кроссовера Lamborghini Urus лучше подходят турбированные двигатели, но наши спортивные модели останутся атмосферными. В угоду экологам машины будут оснащаться гибридными силовыми установками», — заявил в интервью британскому Autocar технический директор компании Маурицио Реггиани.

Первым гибридным Lamborghini, по словам Реггиани, станет Avendator следующего поколения. Он появится в 2020 году. А через два года будет представлен Huracan с гибридной силовой установкой.

Установка электромоторов и батарей приведет к увеличению массы спорткаров. Поэтому в Lamborghini экспериментируют с различными композитными материалами. В сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом специалисты Lamborghini доводят до серийного состояния углепластиковый кузов, который может выполнять роль сверхпроводника и накапливать энергию.

