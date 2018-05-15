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15 май 2018

Lamborghini Папы Римского продали с аукциона

Lamborghini Папы Римского продали с аукциона
Автор фото: фирма-производитель

У Папы Римского довольно обширный гараж, который делится на две категории: автомобили, которые используются понтификом и разные подарки и подношения, которые никогда не покидают стен Ватикана.

В прошлом году Lamborghini подарила Папе Франциску заднеприводное купе Huracan 580-2. Представить главу римско-католической церкви за рулем суперкара сложно, а Франциск, к тому же, известен своей тягой к аскетичности. Потому машину решили продать с аукциона, а деньги пустить на благотворительность.

От обычных Huracan 580-2, которые сходят с конвейера компании, этот «папомобиль» отличается окраской в цветах Ватикана: белый кузов с золотыми полосками. Кроме того, Франциск благословил этот автомобиль (что у католиков вообще не принято) и оставил на передней части кузова свой автограф.

Суперкар был выставлен на торги RM Sotheby’s в Монако. Неназванный покупатель выложил за него 715 тысяч евро, это почти в 5 раз больше, чем стоит обычный Huracan 580-2. В Lamborghini заявили, что передадут все вырученные деньги Папе Римскому в ближайшее время.

Еще до аукциона Ватикан заявил, что 70% вырученных средств пойдет на восстановление христианского города Ниневия, который сильно пострадал из-за боев с террористами в нем, 10% получит гуманитарная организация Amici per il Centrafrica Onlus, 10% — ассоциация хирургов Groupe International Chirurgiens Amis de la Main (GICAM), а еще 10% — Ассоциации Папы Иоанна XXIII.
 

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