Автомобильный портал Motorpage
7 дек 2023

Lamborghini представила “красочную” версию Revuelto

Lamborghini представила “красочную” версию Revuelto
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini привезла на фестиваль искусств Арт Базель, который проходит в Майами, новую версию суперкара Revuelto под названием Opera Unica

Lamborghini Revuelto Opera Unica выполнена в темно-фиолетовом цвете с ярко-оранжевыми и синими акцентами, напоминающие потеки краски. Данные оттенки при определенном освещении имитируют неоновый свет. Интерьер выполнен в подобном стиле. Некоторые элементы салона отделаны кожей фиолетового цвета, а дверные карты и спинки сидений украшены красными, синими и желтыми надписями.

Напомним, что Lamborghini Revuelto оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит V12 объемом 6,5 л. и тремя электромоторами. Суммарная мощность - 1015 л.с. и 725 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 2,5 с. Максимальная скорость - 350 км/ч. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
lamborghini

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lamborghini Countach (1989)

Колекционеры оценят: Разбитую “Ламбу” из фильма “Волк с Уолл-Стрит” продают за 2 миллиона долларов

02 ноября 2023
Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica (2024)

Lamborghini представила спецверсию Huracan Sterrato

04 августа 2023
Lamborghini SC63 LMDh

Lamborghini представила новый суперкар

13 июля 2023

Lamborghini построит свой собственный жилой комплекс

23 июня 2023

Lamborghini Gallardo превратили в нечто уникальное

20 апреля 2023
Lamborghini Urus S (2023)

Lamborghini не будет выпускать автомобили с V6

10 апреля 2023

 Новости Lamborghini

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) ресурсный тест Тест драйв
29 ноября 2023

Lada Vesta Cross
"Ресурсный тест"
JAC T8 Pro - jac t8 pro (2023) «я, конечно, не первый, но последний — не я...»
Тест драйв
28 ноября 2023

JAC T8 Pro
"«Я, конечно, не первый, но последний — не я...»"
Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал»
Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 1 4 5