Lamborghini представила “красочную” версию Revuelto

Компания Lamborghini привезла на фестиваль искусств Арт Базель, который проходит в Майами, новую версию суперкара Revuelto под названием Opera Unica

Lamborghini Revuelto Opera Unica выполнена в темно-фиолетовом цвете с ярко-оранжевыми и синими акцентами, напоминающие потеки краски. Данные оттенки при определенном освещении имитируют неоновый свет. Интерьер выполнен в подобном стиле. Некоторые элементы салона отделаны кожей фиолетового цвета, а дверные карты и спинки сидений украшены красными, синими и желтыми надписями.

Напомним, что Lamborghini Revuelto оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит V12 объемом 6,5 л. и тремя электромоторами. Суммарная мощность - 1015 л.с. и 725 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 2,5 с. Максимальная скорость - 350 км/ч. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.