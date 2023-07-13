Lamborghini представила новый суперкар

Итальянская компания Lamborghini привезла свой самый быстрый трековый суперкар SC63 LMDh на Фестиваль в Гудвуде

Официальная премьера автомобиля состоится до конца этого года, но полноценный дебют в марафоне FIA World Endurance Championship и в турнире IMSA Weathertech Sportscar Championship намечен на 2024 год.

Специально для Lamborghini SC63 LMDh была разработана гибридная установка, в основе которой лежит 3,8-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Максимальная мощность агрегата должна быть ограничена на отметке в 671 л.с., поскольку этого требует регламент соревнований на выносливость. В паре с двигателем работают электрогенератор и аккумулятор с электронным блоком управления Bosch.