Lamborghini представила преемника Huracan - гибридный суперкар Temerario

Компания Lamborghini рассекретила свою долгожданную новинку - суперкар Temerario, который пришел на смену модели Huracan. Автомобиль получил 920-сильную гибридную установку с V8 и тремя электромоторами

Сердце автомобиля - это 4,0-литровый битурбированный V8, который достигает максимальной мощности в 800 л.с. при оборотах от 9000 до 9750 об/мин (при максимальных - 10 000 об/мин). Крутящий момент - 730 Нм (от 4000 до 7000 об/мин). В паре с мотором работают три электродвигателя, два из которых установлены на передней оси, а последний интегрирован в 8-ступенчатую роботизированную коробку передач. Заявленный разгон до первой “сотни” - 2,7 с., а до 200 км/ч - 7,3 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 340 км/ч. Запас хода не раскрывается, но отмечается, что емкости батареи в 3,8 кВт*ч хватает для передвижения по городу на электротяге без задействования ДВС. В этом случае, как можно догадаться, Temerario становится первым Lamborghini с передним приводом.

Особое внимание привлекает и внешний облик модели. Несмотря на то, что дизайн во многом схож с автомобилями актуальной линейки, в Temerario чувствуется доля оригинальности благодаря шестиугольным “неоновым” блокам фар и кузовным панелям, чем-то напоминающих Countach. Первым покупателям предложат два особых цвета кузова - Blu Marinus и Verde Mercurius. Внутри установлено три экрана - 12,3-дюймовая приборная панель, 8,4-дюймовый центральный дисплей мультимедийной системы и узкий 9,1-дюймовый тачскрин для переднего пассажира. Отделка выполнена из кожи, тканевых вставок и карбона. В оснащение также входит аудиосистема Sonus Faber с семью динамиками общей мощностью 750 ватт.