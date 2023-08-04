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4 авг 2023

Lamborghini представила спецверсию Huracan Sterrato

Lamborghini представила спецверсию Huracan Sterrato
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Lamborghini представила особую версию Huracan Sterrato под названием Opera Unica

Главной особенностью данной версии является синий цвет кузова, как отмечает компания, вдохновленный синевой моря на острове Сардиния. Фактически кузов окрашен тремя оттенками, получившими названия Blu Amnis, Blu Grifo и Blu Fedra. Салон придерживается идентичного стиля. Передняя панель выполнена из алькантары, а кресла и другие элементы обиты кожей Blu Delphinus.

Как и прежде, Huracan Sterrato Opera Unica оснащается атмосферным мотором V10 объемом 5,2 л. Мощность - 610 л.с. Крутящий момент - 565 Нм. Разггон до 100 км/ч - 3,4 с. Максимальная скорость 260 км/ч. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот” LDF. Привод - полный.

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