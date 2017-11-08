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8 ноя 2017

Lamborghini представила суперкар следующего тысячелетия

Lamborghini представила суперкар следующего тысячелетия
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini и Массачусетский технологический институт (MIT) представили концепт суперкара Terzo Millennio, то есть «третье тысячелетие». По всей видимости, концепт должен дать представление о том, как будут выглядеть спортивные модели компании в будущем.

Хотя, конечно, в первую очередь, это демонстрация перспективных технологий, которые могуть быть реализованы после 2040 года. Самое необычное в концепте: в силовую структуру кузова встроены суперконденсаторы. Они одновременно и являются частью кузова автомобиля, увеличивая его жесткость и питают электродвигатели, коих у концепта четыре, по одному на каждое колесо.

Кроме того в кузов встроены сенсоры, которые улавливают дефекты и каналы с химреактивами, которые будут заполнять трещины в углепластиковых панелях кузова. То есть фактически суперкар будет сам себя ремонтировать.

Конечно, Lamborghini Terzo Millennio это всего лишь концепт, призванный показать технологичность итальянской компании. Но технический директор Lamborghini Маурицио Реджиани заявил, что рано или поздно некоторые из решений, которые использованы на концепте, появятся на серийных моделях.

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При написании новости использовалась информация:
Lamborghini

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