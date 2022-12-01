Lamborghini представила свой внедорожный суперкар

Итальянская Lamborghini S.p.A. представила кросс-модификацию суперкара Huracan — она имеет в названии приставку Sterrato

Если сравнивать новинку с обычным спорткаром, что Sterrato будет выделяться увеличенным (до 176 миллиметров) дорожным просветом и расширенной колеей передних и задних колес. К сожалению, производитель не говорит ничего касательно доработок подвески, но без них явно не обошлось. Инженеры Lamborghini, как минимум, должны были поставить иные амортизаторы, чтобы увеличить энергоемкость.

Внешне Huracan Sterrato отличается пластиковым защитным обвесом, рейлингами для багажа на крыше и двумя дополнительными световыми приборами в переднем бампере. Что касается двигателя, то здесь установлен стандартный для всех Hurracan 602-сильный атмосферный мотор V10, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом.