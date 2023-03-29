Lamborghini раскрыла информацию о новом спорткаре

Суперкар Lamborghini, который станет преемником Aventador, получит имя Revuelto. Внешность супергибрида также уже не является секретом

«Слив» данных произошел благодаря публикации в Сети скана обложки итальянского журнала Auto Capital, на которой запечатлена новинка. Lamborghini Revuelto сохранит фирменную стилистику дизайна, но станет более агрессивным внешне за счёт развитых воздухозаборников и обилия острых граней.

Что касается динамики спорткара, то здесь инсайдеры предполагают следующее. Под капотом Revuelto расположится 1000-сильная гибридная силовая установка. Максимальная скорость спорткара составит 350 километров в час.