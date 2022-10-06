Lamborghini занялась производством меда

Еще один производитель спорткаров вслед за Porsche и Bentley занялся производством мёда. Занятно, но простым людям его не заполучить

Вообще подготовку к производству меда в Lamborghini начали еще в 2016 году, именно тогда была заложена пасека. Сейчас она уже разрослась до 600 тысяч пчел, которые ежегодно производят более 400 килограммов меда. Любопытно, но в свободную продажу мед не поступает - все распределяется между сотрудниками компании.

Пасека появилась в рамках стратегии устойчивого развития. Чтобы сделать деятельность более экономически устойчивой, многие производители занимаются бизнесом, никак не связанным с производством и продажей машин. В частности, в портфель Lamborghini входят лизинговые бюро, магазин сувениров, центры кастомизации, пространства для мероприятий.