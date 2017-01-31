Аналитическое агентство Автостат опубликовало годовой отчет о продажах автомобилей итальянской компании Lamborghini на первичном авторынке в России.

Согласно данным аналитиков агентства, по итогам прошлого года итальянский автопроизводитель реализовал на территории РФ 25 своих суперкаров, что на 32% превышает результаты 2015 года, когда объем продаж итальянских автомобилей был зафиксирован на уровне 19 экземпляров.

Однако, несмотря на значительный прирост продаж, Lamborghini в 2016 году не смогла войти в «тройку» лидеров своего сегмента. Напомним, что лучшие результаты в luxury-сегменте продемонстрировали компании Mercedes-Benz, Bentley и Rolls-Royce. В целом же сегмент за отчетный период вырос на 6,5%.

Наиболее популярным автомобилем в модельном ряду Lamborghini у российских потребителей стала модель Huracan, начальная стоимость которого составляет 13,5 млн рублей. Именно на эту модель приходится большая часть российских продаж итальянской компании (76%). В абсолютных числах, объем продаж Lamborghini Huracan составил 19 экземпляров.

Оставшиеся 24% продаж приходятся на суперкар Avendator, стоимостью более 17 млн рублей. В прошлом году официальные дилеры компании в России передали в руки своих клиентов 6 экземпляров этой модели.

Большая часть из проданных на территории РФ автомобилей Lamborghini (68%) отправились к своим новым владельца в Москве и Подмосковном регионе. Еще пять итальянских суперкаров было приобретено в Санкт-Петербурге, а оставшиеся три – во Владивостоке, Саратове и Тольятти.