Появилась информация о первом электрокаре Lamborghini

На сегодняшний день новинка находится лишь в стадии разработки, проще говоря, машина существует лишь на бумаге. В то же время компания уже определилась с форм-фактором новинки. Lamborghini готовит четырехместный грантурер

Ранее сообщалось, что будущий электрокар Lamborghini получит большой дорожный просвет. Высказывались версии, что компания готовит «батарейный» кроссовер, но сейчас точка зрения поменялась – клиренс у новинки будет лишь слегка увеличен (относительно обычных спорткаров).

Никаких технических подробностей на данный момент нет. Однако высока вероятность, что на электрокаре будут применены технологии, задействованные на супергибриде Revuelto.