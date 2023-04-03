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3 апр 2023

Появилась информация о первом электрокаре Lamborghini

Появилась информация о первом электрокаре Lamborghini
Автор фото: фирма-производитель

На сегодняшний день новинка находится лишь в стадии разработки, проще говоря, машина существует лишь на бумаге. В то же время компания уже определилась с форм-фактором новинки. Lamborghini готовит четырехместный грантурер

Ранее сообщалось, что будущий электрокар Lamborghini получит большой дорожный просвет. Высказывались версии, что компания готовит «батарейный» кроссовер, но сейчас точка зрения поменялась – клиренс у новинки будет лишь слегка увеличен (относительно обычных спорткаров).

Никаких технических подробностей на данный момент нет. Однако высока вероятность, что на электрокаре будут применены технологии, задействованные на супергибриде Revuelto.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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