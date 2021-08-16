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16 авг 2021

Представлен возрожденный Lamborghini Countach

Представлен возрожденный Lamborghini Countach

Культовый спорткар восьмидесятых получил современное воплощение, хотя оригинальным назвать его сложно!

Строго говоря, перед нами гибрид моделей Aventador и Sian. От первого автомобиля Countach позаимствовал силовой каркас, от второго – двигатель. Разговоры о силовой установке мы отложим на потом, а пока сообщаем, что  кузовные панели у новинки полностью оригинальные.  К слову, общая стилистика обращена к оригинальному спорткару. Важный нюанс – панели выполнены из композитов.

Теперь поговорим о силовой установке. Да, под капотом расположился мотор от спорткара Sian - это гибридная система, которая включает в себя 6,5-литровый атмосферный бензиновый V12 мощностью 769 лошадиных сил и электромотор.  Суммарная отдача  превышает отметку в восемьсот лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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