Представлен возрожденный Lamborghini Countach

Культовый спорткар восьмидесятых получил современное воплощение, хотя оригинальным назвать его сложно!

Строго говоря, перед нами гибрид моделей Aventador и Sian. От первого автомобиля Countach позаимствовал силовой каркас, от второго – двигатель. Разговоры о силовой установке мы отложим на потом, а пока сообщаем, что кузовные панели у новинки полностью оригинальные. К слову, общая стилистика обращена к оригинальному спорткару. Важный нюанс – панели выполнены из композитов.

Теперь поговорим о силовой установке. Да, под капотом расположился мотор от спорткара Sian - это гибридная система, которая включает в себя 6,5-литровый атмосферный бензиновый V12 мощностью 769 лошадиных сил и электромотор. Суммарная отдача превышает отметку в восемьсот лошадиных сил.