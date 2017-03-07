На женевском автосалоне показали «заряженную» версию суперкара Lamborghini Huracan под названием Performante

Именно она на днях наделала много шума, побив абсолютный рекорд прохождения Нюрбургринга среди серийных автомобилей. Но тогда никакой информации об автомобиле не было, зато она появилась сейчас.

Под капотом Huracan Performante силовой агрегат – бензиновый 5,2-литровый V10. По заявлениям Lamborghini, это самый мощный, из когда-либо созданных компанией 10-цилиндровых моторов. Он выдает 631 л.с. и 442 Нм крутящего момента на 6500 об/мин, а 70% максимальной тяги доступно уже при тысяче оборотов в минуту.

Трансмиссий на выбор предлагается две - семиступенчатый робот с двумя сцеплениями и системой постоянного полного привода с межосевым дифференциалом Haldex или «механика», с дифференциалом повышенного трения на задней оси. Автомобиль разгоняется до первой сотни всего за 2,9 секунд, а максимальная скорость превышает 320 километров в час. Снаружи от стандартного Huracan новинка отличается заостренным передним бампером с развитыми воздухозаборниками, обилием карбона и иными глушителями.

Помимо этого, Huracan может похвастаться системой активной аэродинамики ALA (Aerodinamica Lamborghini Attivа), интегрированной в общую электронную систему Lamborghini Piattaforma Inerziale (LPI), которая меняет угол атаки спойлеров, увеличивая прижимную силу автомобиля в поворотах и уменьшая сопротивление воздуха на прямых участках, а на торможениях заднее антикрыло увеличивает сопротивление воздуха.