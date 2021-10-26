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26 окт 2021

Создатель оригинального Lamborghini Countach отказался любить реплику спорткара

Создатель оригинального Lamborghini Countach отказался любить реплику спорткара
Автор фото: фирма-производитель

Как известно, не так давно в Lamborghini решили возродить модель Countach, выпустив реинкарнацию с индексом LPI 800-4. Также фирма запустила мощную промо-компанию, с участием Марчелло Гандини – создателя оригинального спорткара

Тогда многие подумали, что Гандини лично участвовал в разработке современного автомобиля, но дизайнер поспешил всех разочаровать, заявив, что в Lamborghini  строили машину самостоятельно – без какого-либо его участия. Гандини был лишь приглашен на закрытую презентацию, где ему показали прототип будущего спорткара, который компания посвятила лично ему.

Любопытно, но облик серийного автомобиля Гандини разнес в пух и прах. Он назвал автомобиль продуктом, который создан лишь ради достижения некоторых коммерческих целей -  в нем нет  духа инноваций и сокрушения стереотипов, который присутствовал в оригинальном Countach семидесятых годов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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