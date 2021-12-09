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9 дек 2021

В Lamborghini рассказали о своем электрическом гиперкаре

В Lamborghini рассказали о своем электрическом гиперкаре

Стратегия гибридизации и электрификации модельного ряда была анонсирована компанией Lamborghini еще весной этого года. Теперь же мы обладаем и некоторыми подробностями

Исполнительный директор марки Стефан Винкельманн в интервью Yahoo Finance уточнил сроки появления первого полностью электрического автомобиля: это произойдет к концу десятилетия, в 2027 либо 2028 годах.  О самой машине Винкельманн заявил, что спорткар будет очень производительным, так как данный параметр по-прежнему важен для инженеров Lamborghini. Известно также, что автомобиль разрабатывается с нуля, то есть компания не будет электрифицировать  один из существующих суперкаров – новая платформа, новая силовая установка и.т.д.

Отметим, что в Lamborghini с большим интересом смотрят в сторону разработок синтетического топлива.  Винкельман отметил, что эта технология способна продлить жизнь традиционным двигателям внутреннего сгорания.  Напомним, что определенного успеха здесь добилась компания Porsche, синтезировав топливо из растений.

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