В Lamborghini рассказали о своем электрическом гиперкаре

Стратегия гибридизации и электрификации модельного ряда была анонсирована компанией Lamborghini еще весной этого года. Теперь же мы обладаем и некоторыми подробностями

Исполнительный директор марки Стефан Винкельманн в интервью Yahoo Finance уточнил сроки появления первого полностью электрического автомобиля: это произойдет к концу десятилетия, в 2027 либо 2028 годах. О самой машине Винкельманн заявил, что спорткар будет очень производительным, так как данный параметр по-прежнему важен для инженеров Lamborghini. Известно также, что автомобиль разрабатывается с нуля, то есть компания не будет электрифицировать один из существующих суперкаров – новая платформа, новая силовая установка и.т.д.

Отметим, что в Lamborghini с большим интересом смотрят в сторону разработок синтетического топлива. Винкельман отметил, что эта технология способна продлить жизнь традиционным двигателям внутреннего сгорания. Напомним, что определенного успеха здесь добилась компания Porsche, синтезировав топливо из растений.