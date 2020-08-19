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19 авг 2020

В Lamborghini создали горячую новинку. Это не машина!

В Lamborghini создали горячую новинку. Это не машина!
Автор фото: фирма-производитель

Lamborghini в партнерстве с компанией Xiaomi выпустили карт.  От известных спорткаров здесь нет ничего, кроме цвета и декора со звуками

В продаже в Китае появился особый Lamborghini, который компания Xiaomi выпустила к своему 10-летнему юбилею, — специальная версия карта Ninebot GoKart Pro. Характеристики карта на электрической тяге, конечно же, несравнимы с характеристиками Lamborghini, но Ninebot GoKart Pro окрашен в фирменный желтый цвет Giallo Orion и украшен фирменными наклейками итальянского суперкара. Также карт получил особый обвес и высокое антикрыло сзади.

Полностью электрический карт оснащен аккумуляторной батареей на 432 Вт.ч, которой хватает примерно на 62 круга 400-метровой трассы (24,8 км) при езде на максимальной скорости 40 км/ч. Кроме того, он оснащается светодиодными фарами цвета Ice Lake Blue, системой эмуляции звука, воссоздающей звук двигателя Lamborghini. В стандартную комплектацию входят шины, изготовленные на заказ специально для дрифта.

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За рулем

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