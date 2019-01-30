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30 янв 2019

Urus дьявола

Urus дьявола
Автор фото: фирма-производитель

Немцы богаты на автомобильные таланты, особенно, по части тюнинга. Совсем недавно мастерская Manhart Performance представила Lamborghini Urus с модернизированным двигателем и карбоновыми элементами кузова

Первое, что бросается в глаза - дизайн. Из немецких рук Urus получил новый капот, боковые «юбки», расширители колесных арок, а также задний спойлер и диффузор из композитных материалов. Наконец, кроссовер укомплектовали особыми 21-дюймовыми колесными дисками. Все это прибавило агрессивности и без того дерзкому автомобилю.

Однако  истинная "дьявольщина" скрывается под капотом. Urus и в базовом исполнении весьма хорош -  четырехлитровый бензиновый мотор V8 с двумя турбинами и мощностью в 650 л.с. Немцам этого показалось мало, и они увеличили отдачу мотора до 812 сил и 980 Нм крутящего момента. Увеличения показателей добились благодаря новому электронному блоку управления силовым агрегатом, другим турбинам и спортивной выпускной системе. Кроме того, тюнеры перенастроили восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, JCNEWS

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