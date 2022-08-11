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11 авг 2022

Lamborghini Urus установил очередной рекорд в заездах «Пайкс-Пик»

Lamborghini Urus установил очередной рекорд в заездах «Пайкс-Пик»

У гонок «Пайкс-Пик»  очень интересный формат – это так называемый Time Attack (заезд на время), вот только участники здесь ездят не по кругу, а вверх по одноименной горе

Да, Urus смог стать лидером, заехав на вершину  Пайкс-Пик за 10 минут 32,06 секунды, установив новый рекорд трассы. Скептики могут  сказать – десять минут? Так любой спорткар этот результат побьет. Разумеется, эти люди правы, но ведь Urus гонялся не со спорткарами, а с такими же кроссоверами, как и он сам. И рекорд был установлен именно в кроссоверном классе. Интересный факт – на трассу выехал рестайлинговый кроссовер, причем он полностью затянут в камуфляж, так как официальной премьеры модели еще не проводили.

К слову, предыдущий рекорд в классе принадлежал соплатформеннику Уруса и родственнику по концерну Volkswagen — британскому люксовому кроссоверу Bentley Bentayga. Он был медленнее более чем на 17 секунд. Его результат 2018 года составил 10 минут 49,90 секунды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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