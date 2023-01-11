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11 янв 2023

Lamborghini Urus превратили в нечто уникальное

Lamborghini Urus превратили в нечто уникальное
Автор фото: фирма-производитель

Этот заряженный кроссовер сразу стал объектом пристального внимания различных тюнинг-контор. Большинство из них создают для «Урусов» боди-киты и апгрейды, которые повышают мощность силовых установок. Впрочем, есть и те, кто действует гораздо масштабнее

Перед вами Mansory Venatus – проект от одноименного ателье Mansory. Сразу бросается в глаза, что внедорожник стал трехдверным. Это, к слову, эксклюзив – сама Lamborghini не производит Urus в таком формате кузова, да и Mansory выпустит только восемь таких машин.

Что касается двигателя, то под капотом установлен четырехлитровый V8 c двойным турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 900 лошадиных сил, до сотни автомобиль способен разогнаться за 2.9 секунды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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