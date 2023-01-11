Lamborghini Urus превратили в нечто уникальное

Этот заряженный кроссовер сразу стал объектом пристального внимания различных тюнинг-контор. Большинство из них создают для «Урусов» боди-киты и апгрейды, которые повышают мощность силовых установок. Впрочем, есть и те, кто действует гораздо масштабнее

Перед вами Mansory Venatus – проект от одноименного ателье Mansory. Сразу бросается в глаза, что внедорожник стал трехдверным. Это, к слову, эксклюзив – сама Lamborghini не производит Urus в таком формате кузова, да и Mansory выпустит только восемь таких машин.

Что касается двигателя, то под капотом установлен четырехлитровый V8 c двойным турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 900 лошадиных сил, до сотни автомобиль способен разогнаться за 2.9 секунды.