Lamborghini Urus поступил на службу полиции Дубая

Полицейский департамент Дубая пополнил свой автопарк кроссовером Lamborghini Urus Performance. Автомобиль был значительно модифицирован в связи с требованиями для работы в правоохранительных органах

Полицейская модификация выполнена в бело-зеленом цвете с надписями “Police”. Изображений салона нет, но, исходя из опубликованных данных известно, что автомобиль оборудован бронированным ящиком для оружия, специальным отсеком для служебного оборудования, дефибриллятором для оказания первой помощи и дополнительным информационным экраном. Также автомобиль получил сирену и систему связи с полицейским департаментом.

Автомобиль оснащается 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Мощность - 666 л.с. м 850 Нм крутящего момента. Такой агрегат позволяет набрать первую сотню всего за 3,3 с. Максимальная скорость - 306 км/ч. В паре с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.