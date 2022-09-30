Lamborghini Urus получил роскошную версию «S»

Новая модификация не будет позиционироваться как машина для экстремального вождения: Urus S ориентирован на тех, кто предпочитает комфорт и стиль

От классического Urus новинка отличается новым капотом и бамперами. Также наконечники глушителей окрашены в черный глянец, тогда как на обычном кроссовере они хромированные. В интерьере стала применяться кожаная отделка винных цветов.



Что касается техники, то под капотом установлен мотор от Urus Performante – это 4,0-литровый V8, развивающий 666 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Максимальная скорость Urus S -305 километров в час, а разгон до сотни занимает три с половиной секунды. К слову, Performante будет несколько быстрее Urus S за счет небольшой разницы в весе.

