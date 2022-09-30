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30 сен 2022

Lamborghini Urus получил роскошную версию «S»

Lamborghini Urus получил роскошную версию «S»
Автор фото: фирма-производитель

Новая модификация не будет позиционироваться как машина для экстремального вождения: Urus S ориентирован на тех, кто предпочитает комфорт и стиль

От классического Urus новинка отличается новым капотом и бамперами. Также наконечники глушителей окрашены в черный глянец, тогда как на обычном кроссовере они хромированные. В интерьере стала применяться кожаная отделка винных цветов.

Что касается техники, то под капотом установлен мотор от Urus Performante – это 4,0-литровый V8, развивающий 666 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Максимальная скорость Urus S -305 километров в час, а разгон до сотни занимает три с половиной секунды. К слову, Performante будет несколько быстрее Urus S за счет небольшой разницы в весе.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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