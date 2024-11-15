Самым продаваемым люксовым автомобилем в России снова стал Lamborghini Urus

По данным аналитического агентства Автостат, в октябре 2024 года в России выросли продажи люксовых автомобилей. Лидером этого сегмента снова стал кроссовер Lamborghini Urus, сместив Bentley Bentayga, который продержался на этой позиции только месяц

Рост продаж самых дорогих автомобилей в предыдущем месяце составил 44% и достиг отметки в 49 штук. Для сравнения в октябре 2023 года было продано только 34 авто этого класса. Положительная динамика продаж таких машин фиксируется экспертами четвертый месяц подряд. Больше всего проданных автомобилей пришлось на марку Bentley - 17 шт. Далее идут Lamborghini - 15 шт, Rolls-Royce - 8 шт, Maserati - 6 шт и Ferrari - 3 шт.

Если смотреть по конкретным моделям то на первом месте Lamborghini Urus с 13 проданными экземплярами, на втором - Bentley Bentayga - 10 экземпляров, а тройку лидеров замыкает Bentley Continental GT - 4 экземпляра.