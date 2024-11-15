Автомобильный портал Motorpage
15 ноя 2024

Самым продаваемым люксовым автомобилем в России снова стал Lamborghini Urus

Самым продаваемым люксовым автомобилем в России снова стал Lamborghini Urus

По данным аналитического агентства Автостат, в октябре 2024 года в России выросли продажи люксовых автомобилей. Лидером этого сегмента снова стал кроссовер Lamborghini Urus, сместив Bentley Bentayga, который продержался на этой позиции только месяц

Рост продаж самых дорогих автомобилей в предыдущем месяце составил 44% и достиг отметки в 49 штук. Для сравнения в октябре 2023 года было продано только 34 авто этого класса. Положительная динамика продаж таких машин фиксируется экспертами четвертый месяц подряд. Больше всего проданных автомобилей пришлось на марку Bentley - 17 шт. Далее идут Lamborghini - 15 шт, Rolls-Royce - 8 шт, Maserati - 6 шт и Ferrari - 3 шт.

Если смотреть по конкретным моделям то на первом месте Lamborghini Urus с 13 проданными экземплярами, на втором - Bentley Bentayga - 10 экземпляров, а тройку лидеров замыкает Bentley Continental GT - 4 экземпляра.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lamborghini Urus

Lamborghini Urus поступил на службу полиции Дубая

16 января 2024
Lamborghini Urus

Lamborghini Urus превратили в нечто уникальное

11 января 2023
Lamborghini Urus S (2023)

Lamborghini Urus получил роскошную версию «S»

30 сентября 2022

Lamborghini Urus установил очередной рекорд в заездах «Пайкс-Пик»

11 августа 2022
Lamborghini Urus (2019)

Lamborghini Urus отзывают – могут сгореть

23 декабря 2020
Lamborghini Urus

Urus может больше

16 сентября 2019

 Новости Lamborghini Urus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HS3 - hongqi h5 (2024) полный привод, клиренс седана Тест драйв
15 ноября 2024

Hongqi HS3
"Полный привод, клиренс седана"
Belgee X50 - belgee x50 (2023) новая жизнь бестселлера
Тест драйв
13 ноября 2024

Belgee X50
"Новая жизнь бестселлера"
Lada Vesta - lada vesta se (2025) умножение к лучшему
Тест драйв
11 ноября 2024

Lada Vesta
"Умножение к лучшему"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 3 2 3