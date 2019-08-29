Land Rover Defender готовится к премьере

Компания Land Rover опубликовала первое тизерное изображение внедорожника Defender следующего поколения, в заодно и раскрыла дату премьеры, которая состоится 10 сентября на автосалоне во Франкфурте

Маленькая ремарка, у презентации будет прямая трансляция, так что приобщиться к прекрасному сможет каждый. Теперь пора поговорить о самой машине. Многие, к слову, уже видели закамуфлированные тестовые прототипы на официальных видеороликах или шпионских фотографиях. Новый Defender сохранит угловатую форму кузова и получит как трехдверную и пятидверную модификацию.

В техническом плане, в основу новинки ляжет алюминиевый монокок, который уже используется на новых Range Rover и Range Rover Sport. Что касается двигателей, то моторов V8 под капотом мы не увидим, вместо них там пропишутся бензиновые и дизельные моторы с четырьмя и шестью цилиндрами. Двигатели будут работать в паре с автоматической коробкой передач