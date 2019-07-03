Новый Land Rover Defender получит восьмиместную версию

Стали известны подробности о внедорожнике Land Rover Defender третьего поколения, премьера которого состоится осенью 2019 года

На специальном форуме Disco4.com опубликовали документ со списком модификаций и двигателей внедорожника Land Rover Defender следующего поколения, премьера которого состоится в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. В частности, модель получит версию с индексом 130 с восьмиместным салоном.

Такая модификация появится позже всех, а именно в августе следующего года, когда традиционный «Деф», под индексом 110, появится уже осенью этого года. Любопытно, что помимо кузовов была представлена информация и о моторах. Так в линейку силовых установок войдут три бензиновых и три дизельных двигателя, которые будут работать в паре с автоматической коробкой передач.