В Сети появились «шпионские» снимки нового Land Rover Defender

Журналистам удалось сделать несколько снимков нового Дефендера, который в настоящее время проходит ходовые испытания в реальных городских условиях

Разработчики, как обычно, замаскировали машину, но это не помогло. Её фотографии появились в Сети, хотя маскировка не позволяет рассмотреть детали внешнего вида.

Технические параметры нового внедорожника пока сохраняются в тайне. Специалисты ожидают, что в конструкции кузова будут применены технологии Land Rover, с использованием алюминиевых и композитных несущих деталей. Из ряда источников известно, что будут предлагаться как пятидверные, так и трёхдверные варианты.

Основная линейка двигателей будет сформирована на 2-х литровых бензиновых и дизельных силовых агрегатах с различной степенью форсирования. В старших версиях ожидаются и трёхлитровые моторы.

Дефендер выйдет на рынок только в 2020 году – об этом ранее сообщали представители JLR. В этот же срок ожидается и его появление в России.