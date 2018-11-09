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9 ноя 2018

Классический Land Rover Defender вернется под маской Ford

Классический Land Rover Defender вернется под маской Ford

Нет, концерн Ford не будет выпускать «Защитника», однако один человек хочет воспользоваться мощностями концерна и сделать это. Речь идет о Джиме Рэтклиффе- химическом магнате, который является ярым поклонником модели

Видимо бизнесмен настолько разочаровался после снятия модели Defender с производства, что решил сделать свой собственный Land Rover, в классическом понимании. На данный момент  мистер Рэтклифф ведет переговоры с концерном Ford об аренде и последующей покупке моторного завода в Бридженде (Южный Уэльс, Великобритания). Что характерно, у данного предприятия заключен контракт с самим концерном Jaguar Land Rover.

Однако, все соглашения истекают к двадцатому году, а концерн не принимает никаких действий по его продлению. Если компания Ineos, которая и принадлежит Рэтклиффу, воспользуется «фордовскими» мощностями, то она окажет марке неоценимую помощь, так как простой завода может обернуться лишними убытками.

Отмечается, что Ineos примет решение до конца года. Напомним, что автомобиль, который собирается производить Рэтклифф, носит название Projekt Grenadier. Модель получит традиционную рамную конструкцию и дизельные двигатели. Серийный автомобиль британец намеревается показать в 2020 году, также он планирует наладить производство не менее 25 тыс. автомобилей в год. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru , motor, Колеса

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