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30 авг 2024

Land Rover вернула к жизни Defender первого поколения с двигателем V8

Land Rover вернула к жизни Defender первого поколения с двигателем V8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover представила рестомод на базе модели Defender первого поколения. Покупателям предложены две модификации Defender 90 или Defender 110, оснащенные мотором V8. Цены стартуют от 190 000 фунтов стерлингов

Рестомод получил атмосферный 5,0-литровый V8 мощностью 411 л.с. и 512 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF. Привод - полный. Также автомобиль оснастили новыми амортизаторами, тормозами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

Дизайн классического Defender передали с максимальной точностью, снабдив его только светодиодной оптикой вместо старых галогеновых фар. Внутри установлена мультимедийная система, получившая функцию навигации. Также здесь появились новые спортивные кресла. За отдельную плату можно снабдить автомобиль внедорожными аксессуарами: люстрой на крыше, лебедками и дополнительной багажной платформой.

При написании новости использовалась информация:
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