Land Rover Defender стали превращать в кабриолеты

Land Rover Defender 90 получил открытую версию: кабриолет с мягким верхом разработала фирма Heritage Customs из Нидерландов. Да, модификацию можно произвести лишь с трехдверным кузовом

Превращение происходит следующим образом – с машины срезают верх. Центральные стойки сохраняют, но для прочности всю конструкцию усиливают специальными дугами. За доплату могут установить и мягкую крышу с электрическим механизмом складывания.

В силовой агрегат тюнеры не вмешиваются. Таким образом, в кабриолет можно превратить даже Defender с самой мощной установкой – 525-сильным мотором V8.