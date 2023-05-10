Автомобильный портал Motorpage
10 май 2023

Land Rover Defender стали превращать в кабриолеты

Land Rover Defender стали превращать в кабриолеты
Автор фото: фирма-производитель

Land Rover Defender 90 получил открытую версию: кабриолет с мягким верхом разработала фирма Heritage Customs из Нидерландов. Да, модификацию можно произвести лишь с трехдверным кузовом

Превращение происходит следующим образом – с машины срезают верх. Центральные стойки сохраняют, но для прочности всю конструкцию усиливают специальными дугами. За доплату могут установить и мягкую крышу с электрическим механизмом складывания.

В силовой агрегат тюнеры не вмешиваются. Таким образом, в кабриолет можно превратить даже Defender с самой мощной установкой – 525-сильным мотором V8.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Land Rover Defender V8 (2022)

Раскрыта информация о новом Land Rover Defender

14 сентября 2021
Land Rover Defender Trophy

В Land Rover выпустили экспедиционный Defender

30 июля 2021
Land Rover Defender

Land Rover Defender превратили в раллийный болид

28 июля 2021
Land Rover Defender V8

Land Rover Defender прокачают в заводских условиях

10 марта 2021
Land Rover Defender V8 90 (2022)

Land Rover готовится представить трехрядный Defender

09 марта 2021
Land Rover Defender V8 (2022)

Представлен Land Rover Defender с мотором V8

25 февраля 2021

 Новости Land Rover Defender 90

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) старая школа Тест драйв
05 мая 2023

GAZ Gazel Sobol
"Старая школа"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"
Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства
Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) очевидное невероятное
Тест драйв
16 апреля 2023

GAZ Соболь NN
"Очевидное невероятное"

Написано новостей:

3 2 9 6 3