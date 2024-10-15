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15 окт 2024

Land Rover Defender получил спецверсию от Heritage Customs, посвященную Средиземноморью

Land Rover Defender получил спецверсию от Heritage Customs, посвященную Средиземноморью
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг-ателье Heritage Customs показало новое исполнение внедорожника Land Rover Defender 90. Модель под названием The Spirit of Cyprus Valiance Convertible получила кузов без крыши и окрашена в цвета, вдохновленные пейзажами Средиземноморья

Данная спецверсия была сделана по заказу одного из клиентов, но возможно, получит небольшую серию. Автомобиль окрашен в синий и белый цвета. Первый, по задумке, символизирует небо, а второй - архитектуру острова Кипр. Дополняют образ эксклюзивные 20-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами. Отделка выполнена из синей кожи с белой строчкой тех же оттенков.

Под капотом расположился 5,0-литровый V8 мощностью 525 л.с. и 625 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный.

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