В Heritage Customs доработали Land Rover Defender

Голландская компания Heritage Customs показала новую модернизированную модель на основе Land Rover Defender 90. Это уже третий автомобиль в серии Valiance Convertible

Новинка получила название Heritage Edition и отличается более сдержанной внешностью, по сравнении с Solihull Sand и Sunbeam Yellow. Однако у автомобиля есть ряд своих особенностей. Жесткой крыши нет, вместо нее мягкий верх, натянутый на каркас безопасности. Они выполнены в песочном цвете, а основной цвет кузова - зеленый (Grasmere Green). Также интересно смотрятся белые классические колесные диски. В отделке используется кожа коньячно-песочного цвета.

Всего планируется выпустить пять экземпляров, каждый из которых будет изготавливаться специально под заказ. Стартовая цена автомобиля - 82 500 долларов (7 490 000 рублей).