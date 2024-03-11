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11 мар 2024

В Heritage Customs доработали Land Rover Defender

В Heritage Customs доработали Land Rover Defender
Автор фото: фирма-производитель

Голландская компания Heritage Customs показала новую модернизированную модель на основе Land Rover Defender 90. Это уже третий автомобиль в серии Valiance Convertible

Новинка получила название Heritage Edition и отличается более сдержанной внешностью, по сравнении с Solihull Sand и Sunbeam Yellow. Однако у автомобиля есть ряд своих особенностей. Жесткой крыши нет, вместо нее мягкий верх, натянутый на каркас безопасности. Они выполнены в песочном цвете, а основной цвет кузова - зеленый (Grasmere Green). Также интересно смотрятся белые классические колесные диски. В отделке используется кожа коньячно-песочного цвета.

Всего планируется выпустить пять экземпляров, каждый из которых будет изготавливаться специально под заказ. Стартовая цена автомобиля - 82 500 долларов (7 490 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
heritagecustoms

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