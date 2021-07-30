В Land Rover выпустили экспедиционный Defender

Land Rover и ралли Camel Trophy – это как виски и кола, то есть нерушимое сочетание. В JLR решили вспомнить прошлое и выпустили специальную раллийную версию модели Defender, которая посвящена легендарным гонкам

Defender Trophy – это не просто внедорожник, который надел на себя специальную ливрею – это доработанный автомобиль, который способен выдержать тяжелые испытания. Инженеры, создавая машину, усилили подвеску, установили дополнительную защиту переднего и заднего бампера. Разумеется, машину оснастили и нужными раллийными атрибутами вроде мощной лебедки, компрессора и лестницы.

Ну и куда же без внешних изменений. Лимитированное издание получило желто-чёрный кузов, а также логотипы марки на передних дверях. Общий тираж Land Rover Defender Trophy составит 220 экземпляров.