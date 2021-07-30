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30 июл 2021

В Land Rover выпустили экспедиционный Defender

В Land Rover выпустили экспедиционный Defender
Автор фото: фирма-производитель

Land Rover и ралли Camel Trophy – это как виски и кола, то есть нерушимое сочетание.  В JLR решили вспомнить прошлое и выпустили специальную раллийную версию модели Defender, которая посвящена легендарным гонкам

Defender Trophy – это не просто внедорожник, который надел на себя специальную ливрею – это доработанный автомобиль, который способен выдержать тяжелые испытания. Инженеры, создавая машину, усилили подвеску, установили дополнительную защиту переднего и заднего бампера. Разумеется, машину оснастили и нужными раллийными атрибутами вроде мощной лебедки, компрессора и лестницы.

Ну и куда же без внешних изменений. Лимитированное издание получило желто-чёрный кузов, а также логотипы марки на передних дверях. Общий тираж Land Rover Defender Trophy составит 220 экземпляров.

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