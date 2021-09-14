Раскрыта информация о новом Land Rover Defender

Уточним, что речь идет не о новом поколении внедорожника, а лишь о расширении текущего семейства

Да, как сообщает издание Autocar, в JLR думают над созданием флагмана линейки Defender. Cообщается, что такая версия внедорожника будет отличаться менее агрессивной внешностью, но у клиентов будет больше возможностей персонализации автомобиля. Еще один важный нюанс – автомобиль получит трехрядную компоновку салона.

Что касается технических аспектов, то новинку будут строить на платформе MLA, которая предназначается и для модели Range Rover. С точки зрения применения силовых установок новая платформа очень вариабельна – она предполагает использование и традиционных ДВС, и гибридов, и электрических моторов.