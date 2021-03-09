Land Rover готовится представить трехрядный Defender

Предыдущее поколение внедорожника продавалось в трех исполнениях - в укороченном, стандартном, и удлиненном. Каждое из них предлагалось со своим собственном индексом – 90, 110 и 130

Новое поколение внедорожника представили лишь в двух модификациях – короткой и стандартной. Но переживать не стоит - модель с индексом 130 не будет забыта, и появится совсем скоро. Да, слухи о подобном автомобиле муссировались еще год назад, но официальное подтверждение появилось только сейчас.

Кто его произнес? Отвечаем – финансовый директор JLR Эдриан Марделл. В интервью Automotive News он обмолвился, что премьеру машины стоит ожидать в течение ближайших полутора лет. Была также анонсирована и интересная деталь – такой Defender будет иметь трехрядную компоновку салона.