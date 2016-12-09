Пресс-служба российского представительства британской компании Land Rover опубликовало полный прайс-лист на новое поколение внедорожника Discovery.

Впервые новое поколение британского внедорожника было представлено широкой публике в рамках Международного автосалона в Париже. Спустя два месяца после этого события российский офис Land Rover открыл прием заказов на эту модель. Как утверждают в компании, первая партия «живых» автомобилей прибудет в нашу страну только в мае 2017 года.

Сейчас же стали известны цены новинки на российском рынке и полный список версий автомобиля. Так, новое поколение Land Rover Discovery будет предлагаться российским клиентам в пяти комплектациях: S, SE, HSE, HSE Luxury и First Edition, которые разделят между собой моторную гамму из двух трехлитровых силовых агрегатов – дизельного с отдачей 249 л.с. и бензинового V6 мощностью 250 л.с.. Оба мотора, вне зависимости от комплектации, будут работать в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП.

Подробный список технического оснащения еще не опубликован, однако известно, что начальная пятиместная версия Discovery S (дополнительный задний ряд кресел будет предлагаться в качестве отдельной опции) оснащается 249-сильным «дизелем», системой Auto Access Height, которая опускает автомобиль на 40 мм во время посадки, информационно-развлекательным комплексом с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, девятью USB-портами и встроенным Wi-Fi-роутером. За все это будущему владельцу придется заплатить 4 033 000 рублей. Версия с бензиновым двигателем будет стоить уже дороже – 4 181 000 рублей.

Стоимость более продвинутой комплектации SE в дизельном исполнении составит 4 709 000 рублей, а в бензиновом – 4 731 000 рублей. Внедорожник в комплектации HSE будет стоить от 5 150 000 и 5 173 000 рублей за дизельную и бензиновую модификацию соответственно. Land Rover Discovery HSE Luxury будет предлагаться по цене от 5 654 000 рублей за версию с дизельным двигателем и от 5 676 000 рублей за версию с бензиновым двигателем.

Топовая комплектация Firs Edition с полным списком опций обойдется будущему владельцу в 6 304 000 рублей в дизельном варианте и в 6 326 000 рублей – в бензиновом.