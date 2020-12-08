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8 дек 2020

Классический Range Rover перешел на батарейки

Классический Range Rover перешел на батарейки
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lunaz, которая специализируется на конверсии классических автомобилей в электрические аналоги,  пополнила свое портфолио новым проектом – Range Rover первого поколения. Таких автомобилей будет выпущено всего полсотни штук

Каждый из автомобилей подвергнется тотальной дефектовке и реставрации.  Инженеры Luanz полностью переберут каждый внедорожник и проведут 3d-сканирование. Это будет сделано  ради достижения идеального соотношения в компоновке шасси и двигателя. Кроме того будет подготовлено целых две версии внедорожника.

Первая  - «Town» - предназначена для, преимущественно, городской эксплуатации.  В ней наибольший упор будет сделан на комфорт. Вторая же -  «Country» - предназначена для покорения бездорожья.  Такой автомобиль будет отличаться усиленными тормозами, подвеской и прочими доработками. Характеристики двигателя остаются в секрете, однако, уже объявлено, что силовая установка будет одна на две версии.

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