Представлен новый Range Rover. Российские продажи - в апреле

В новом поколении флагман марки перешел на новую архитектуру, обзавелся уникальным дизайном и достиг технологического пика. "Живые автомобили" появятся в нашей стране в апреле

Смысл нового Range Rover прекрасно передают слова генерального директора JLR Тьерри Боллоре: «Новый Range Rover – воплощение нашего видения самого желанного в мире роскошного внедорожника для самых взыскательных клиентов. Он открывает следующую главу в уникальной, более чем 50-летней истории инноваций Range Rover».

Инновации можно пронаблюдать уже на самой платформе. Автомобиль перешел на новую архитектуру MLA-Flex. В конструкции кузова активно применяется алюминий и высокопрочная сталь в процентном соотношении 80 на 20. Отметим, что новый Range Rover также оснащается системой активного подруливания задних колес, что повышает устойчивость и управляемость на высоких скоростях. Также на автомобиле Новый Range Rover также стал первым Land Rover с новой электрической 48-вольтовой системой управления креном кузова Dynamic Response Pro, которая работает быстрее и эффективнее, чем предыдущая система с гидравлическим приводом.

Что касается моторов, то на российском рынке на старте продаж новый Range Rover будет доступен с одним из двух дизельных двигателей Ingenium – D249 и D350, каждый из которых обеспечивает превосходные ходовые характеристики. Помимо этих шестицилиндровых рядных двигателей будет представлен самый мощный для нового Range Rover, восьмицилиндровый 530-сильный бензиновый двигатель Twin Turbo V8. Он на 17% эффективнее предыдущего V8. Также, в 2024 году в рамках своей новой стратегии Reimagine Jaguar Land Rover впервые представит полностью электрический Range Rover. За проходимость отвечает система полного привода Terrain Response 2.

Если говорить о дизайне, то он является развитием концепции, которая была впервые применена на модели Velar. Силуэт автомобиля характеризуют три основные линии – ниспадающая линия крыши, четкая поясная линия и восходящая линяя порогов. Короткий передний свес, выразительный капот геометрической формы, практически вертикальное лобовое стекло и сужающийся силуэт, напоминающий корму лодки – ключевые составляющие, определяющие пропорции уникального экстерьера Range Rover. Сохранились и фирменные черты модели вроде "парящей крыши" «Новый Range Rover – это триумф дизайнерской мысли, воплощенный в эстетике модернизма. Потрясающий дизайн этого автомобиля продуман буквально до миллиметра и выводит современность и изысканность на новый уровень. Мы уделили особое внимание его пропорциям и поверхностям, каждому элементу – остеклению, боковым воздухозаборникам, высокотехнологичным задним фонарям. В результате был создан лаконичный и изысканный экстерьер, не перегруженный лишними деталями" - заявляет Массимо Фрашелла (Massimo Frascella), директор по дизайну Land Rover.