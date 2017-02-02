Британская компания Land Rover приняла решение вернуть к жизни классическую версию внедорожника Range Rover.

К сожалению, британский внедорожник образца 1970-х годов не вернется на конвейер, но компания планирует отреставрировать десять экземпляров бессмертной классики для того, чтобы они украсили чьи-нибудь частные коллекции.

Реставрацией займется подразделение компании Land Rover Classic, которое специализируется на проведении подобного рода работ. Для реализации этого проекта будут подобраны внедорожники в подходящем состоянии, которые не обязательно должны быть на ходу, но которые и не представляют собой ржавый остов. Для приведения их к оригинальному состоянию, будут использованы технологии и материалы того времени, чтобы сохранить аутентичность автомобилей.

Все отреставрированные таким образом внедорожники получат приставку Reborn к названию, будут выполнены в единой цветовой схеме Bahama Gold (золотой), а под капотом каждого из них будет установлен бензиновый 3,5-литровый V8 мощностью 132 л.с. (251 Нм), который будет работать в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Кроме того, каждый Range Rover Reborn будет оснащен системой полного привода с функцией блокировки центрального дифференциала.

Стоимость каждого такого автомобиля составит 135 тысяч фунтов стерлингов.