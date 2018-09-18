Range Rover модели 2019-го года приехал

У дилеров Ровера в РФ дан старт продаж обновлённого английского внедорожника

Новая версия имеет много технологических новшеств. Среди них электронные системы, внешние атрибуты и элементы внутреннего дизайна.

Круиз-контроль оснастили функцией стоп-старт для комфортного движения в пробках и на светофорах. Навигационная система «умеет» удерживать полосу движения.

Внешний дизайн сохраняет традиционные линии, но общая внешность стала ещё более респектабельной и элегантной. Изменилось положение светодиодных ходовых огней, передняя и задняя оптика.

Внутри внедорожник стал уютнее, комфортнее и получил сходство с Рейндж Ровер Спорт.

Новые веяния не обошли именитый бренд – в линейке силовых агрегатов, кроме дизельного и бензинового двигателей стали предлагать и гибридный вариант. На электротяге без двигателя внутреннего сгорания машина проедет 50 км. Вполне стандартный показатель по современным меркам.

Чтобы стать владельцем требуется приготовить порядка 7 млн. руб. для приобретения этого красавца.