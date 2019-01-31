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31 янв 2019

Range Rover SV Coupe отменен

Range Rover SV Coupe отменен
Автор фото: фирма-производитель

Трёхдверный внедорожник, который был представлен в 2017 году на Женевском автосалоне, создавался как автомобиль-символ в честь 70-летнего юбилея марки Land Rover. К сожалению, эксклюзив так и останется эксклюзивом, ибо на серийном выпуске автомобилей поставлен крест

Между тем, изначально планировалось изготовить ровно 999 экземпляров этого автомобиля. Более того, на достаточно большое количество машин были сделаны предзаказы. Десять процентов от всего выпуска внедорожников предполагалось отправить в Россию.

Всем этим красочным планам сбыться не суждено, автомобиль пал жертвой оптимизации производства. Производитель заявил, что средства, зарезервированные на выпуск этой модели, пойдут на подготовку производства серийных новинок нового поколения, в том числе электромобилей.

Напомним, что Range Rover SV Coupe – это не укороченная версия пятидверного внедорожника: напротив, трёхдверка даже на 13 мм длиннее. У «купе» большинство наружных кузовных панелей оригинальные. Кроме того, SV Coupe планировалось оснащать только топовым 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 565 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом, при этом пневмоподвеска получила индивидуальные настройки, которые наделили трехдверку более азартной управляемостью.

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