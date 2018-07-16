Обновленный Range Rover Sport был представлен в октябре прошлого года. Но в компании Jaguar Land Rover решили доработать его, добавив несколько новых электронных систем

Машина 2019 модельного года получила активный круиз-контроль, который работает в пробках: кроссовер может самостоятельно возобновить движение в течение трех секунд после остановки. Кроме того, была доработана система удержания в полосе: теперь электроника способна ориентироваться не только на разметку, но и на положение впереди идущего автомобиля.

При заказе адаптивного круиз-контроля становится доступной опциональная система экстренного торможения на высоких скоростях. Range Rover Sport, в случае угрозы, самостоятельно начнет тормозить, снижая или полностью исключая риск столкновения с впереди идущим транспортным средством.

На российском рынке Range Rover Sport 2019 модельного года появится в конце лета этого года.

Напомним, что после прошлогоднего рестайлинга Range Rover Sport получил гибридный вариант. Также у кроссовера был обновлен интерьер: машина получила новую переднюю панель, выполненную в стиле Velar с двумя дисплеями на центральной консоли.

