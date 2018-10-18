Автомобильный портал Motorpage
18 окт 2018

Автономный мир победил

Автономный мир победил
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Jaguar Land Rover отчитался об успешном испытании Range Rover Sport с системой автопилота. Автомобиль самостоятельно проехал  по одной из самых сложных трасс Великобритании — кольцевой Coventry Ring Road

Стоит сказать пару слов об оснащении автомобиля. Вся система автопилота, представляла собой целый набор  различных навигационных сенсоров, GPS-приемников и лазерных дальномеров. Также автомобиль был оснащен специальным интерфейсом связи V2X. Он позволяет собирать информацию от других машин, камер и светофоров. Собственно автомобиль удачно справился с дорогой. Ему удавалось не только держать свою полосу и скоростной лимит, но и совершать перестроения между рядами. Проезд перекрестков и развязок также не вызвал проблем - автомобиль правильно определял направление движения и совершал необходимые маневры.

Таким образом, концерн Jaguar Land Rover наиболее близко подошел к четвертому уровню систем автопилотирования. Напомним, что на этой стадии автомобиль может двигаться не только  по дорогам «с предсказуемым» движением (например, автобаны), но и совершать сложные маневры. Однако, водитель все равно присутствовал на своем месте, и  в случае чего был готов перехватить управление. Этот фактор все еще является преградой, для достижения чистого результата.

Сама инициатива по запуску подобных испытаний, произошла в рамках проекта UK Autodrive, который финансируется правительством Великобритании. Его цель - сделать Туманный Альбион глобальным центром технологий автономного вождения. К проекту уже привлечены Ford Motor Company и европейский техцентр компании Tata Motors.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Рамблер

Комментарии к новости

Последние новости

...
Range Rover Sport

Range Rover Sport получил новые системы безопасности

16 июля 2018
Range Rover SVR

Range Rover Sport SVR получит экстремальную версию

27 марта 2018
Range Rover Sport

Названы российские цены на обновленный Range Rover Sport

05 октября 2017
Range Rover Sport SVR

Рассекречен обновленный Range Rover Sport SVR

04 октября 2017

Land Rover подготовил новую версию Range Rover Sport для российского рынка

07 февраля 2017

Land Rover представил обновленную версию Range Rover Sport

17 августа 2016

 Новости Land Rover Range Rover Sport

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery - land rover discovery опаленные солнцем Автопутешествия
17 октября 2018

Land Rover Discovery
"Опаленные солнцем"
Ford Kuga - ford kuga 2017 дарит драйв и думает о пассажирах
Тест драйв
15 октября 2018

Ford Kuga
"Ford Kuga дарит драйв и думает о пассажирах"
Geely Atlas - geely atlas 2018 вопросы философии
Тест драйв
12 октября 2018

Geely Atlas
"Вопросы философии"
Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди
Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"

Написано новостей:

2 2 0 6 3