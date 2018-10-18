Автономный мир победил

Концерн Jaguar Land Rover отчитался об успешном испытании Range Rover Sport с системой автопилота. Автомобиль самостоятельно проехал по одной из самых сложных трасс Великобритании — кольцевой Coventry Ring Road

Стоит сказать пару слов об оснащении автомобиля. Вся система автопилота, представляла собой целый набор различных навигационных сенсоров, GPS-приемников и лазерных дальномеров. Также автомобиль был оснащен специальным интерфейсом связи V2X. Он позволяет собирать информацию от других машин, камер и светофоров. Собственно автомобиль удачно справился с дорогой. Ему удавалось не только держать свою полосу и скоростной лимит, но и совершать перестроения между рядами. Проезд перекрестков и развязок также не вызвал проблем - автомобиль правильно определял направление движения и совершал необходимые маневры.

Таким образом, концерн Jaguar Land Rover наиболее близко подошел к четвертому уровню систем автопилотирования. Напомним, что на этой стадии автомобиль может двигаться не только по дорогам «с предсказуемым» движением (например, автобаны), но и совершать сложные маневры. Однако, водитель все равно присутствовал на своем месте, и в случае чего был готов перехватить управление. Этот фактор все еще является преградой, для достижения чистого результата.

Сама инициатива по запуску подобных испытаний, произошла в рамках проекта UK Autodrive, который финансируется правительством Великобритании. Его цель - сделать Туманный Альбион глобальным центром технологий автономного вождения. К проекту уже привлечены Ford Motor Company и европейский техцентр компании Tata Motors.